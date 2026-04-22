ABD ekonomisinde beklenmedik ısınma: Fed'in faiz indirimi hayal mi oluyor?

ABD’de yüksek faiz oranlarının iç talebi soğutması beklenirken, mart ayı verileri ekonomide beklenmedik bir hareketliliğe işaret ediyor. Perakende satışların %1,7 oranında yükselerek 752,1 milyar dolara ulaşması, hanehalkı harcama kapasitesinin belirli alanlarda korunduğunu gösteriyor. Şubat ayı verisinin de %0,7’ye yukarı yönlü revize edilmiş olması, talep tarafındaki bu direncin tek aylık bir sıçrama olmadığını kanıtlıyor. Mevcut tablo, sıkı para politikasının tüketici davranışları üzerindeki kısıtlayıcı etkisinin henüz hedeflenen düzeye tam anlamıyla ulaşmadığını ortaya koyuyor.

Enerji maliyetleri toplam rakamı yukarı taşıdı

Satış rakamlarındaki bu belirgin yükselişte, enerji fiyatlarındaki tırmanışın payı oldukça büyük. Benzin istasyonlarındaki satışların aylık bazda %15,5 artması genel endeksi yukarı çekerken, bu durum enerji enflasyonuna dair endişeleri tetikliyor. Ancak otomobil ve akaryakıt gibi oynak kalemler dışarıda bırakıldığında, harcamalardaki artışın %0,6 seviyesinde kalması dikkat çekici. Bu veri, ekonominin sanıldığı kadar aşırı ısınmadığını ancak tüketicinin temel harcama gruplarında hala dirençli bir duruş sergilediğini ispatlıyor.

Fed’in faiz indirim takvimi için yeni risk senaryosu

Bu veriler, enflasyonu %2 hedefine çekmeye çalışan ABD Merkez Bankası (FED) için politika yönetimini daha hassas bir noktaya taşıyor. Toplam satışlardaki %1,7’lik artış, talep koşullarının güçlü kaldığına işaret ederek enflasyon görünümü açısından yukarı yönlü riskleri canlı tutarken, çekirdek harcamalardaki %0,6’lık ılımlı seyir Fed’e kısıtlı bir hareket alanı bırakıyor. Yine de 29 Nisan’daki kritik toplantı öncesinde piyasalardaki erken faiz indirimi beklentileri, yerini ‘faizlerin daha uzun süre yüksek kalacağı’ bir senaryoya bırakmaya başladı. Erken bir gevşeme adımının enerji maliyetleriyle birleşerek enflasyonu yeniden tetikleme ihtimali, karar alıcıların ajandasında öncelikli bir risk olarak duruyor.

Piyasada temkinli bekleyiş hakim

Sıcak veri akışının ardından finansal piyasalar, Fed’in temkinli duruşunu koruyacağı ihtimalini fiyatlamaya başladı. ABD 10 yıllık tahvil getirilerindeki hafif yükseliş ve dolar endeksinin 98 bandı üzerindeki seyri, yatırımcıların yüksek faiz ortamının bir süre daha devam edeceğine dair beklentisini yansıtıyor. Borsalarda gözlenen kararsız yapının temelinde, enerji fiyatlarındaki artışın kar marjları üzerindeki olası baskısı yatıyor. Önümüzdeki dönemde açıklanacak istihdam raporları, büyüme ile fiyat istikrarı arasındaki dengede Fed’in hangi patikayı izleyeceğini netleştirecek ana gösterge olacak.