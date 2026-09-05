ABD ekonomisinde faiz ikilemi: Güçlü istihdam Fed’in kararını değiştirecek mi?

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ABD’de tarım dışı istihdam ağustos ayında 162 bin kişi arttı. Artış, önceki 12 ayda kaydedilen aylık ortalama 31 bin kişilik yükselişin oldukça üzerinde gerçekleşti. İşsizlik oranının %4,1’de sabit kalması da iş gücü piyasasında belirgin bir bozulma yaşanmadığını gösterdi. İş gücüne katılım oranı %61,6 olurken, toplam iş gücü 683 bin kişi arttı.

Ağustos verisinin dikkat çeken bir başka yönü ise geçmiş aylara ilişkin düzeltmeler oldu. haziran ve temmuz aylarına ait tarım dışı istihdam rakamları toplam 55 bin kişi yukarı yönlü revize edildi. Böylece yaz aylarında iş gücü piyasasına ilişkin ilk açıklamalarda ortaya çıkan zayıf görünüm kısmen değişti. Veriler, istihdam artışının önceki tahminlerden daha dirençli olduğunu ortaya koydu.

İstihdam kazanımlarının dağılımında ise hizmetler ve kamu öne çıktı. Yiyecek ve içecek hizmetlerinde 59 bin, yerel yönetimlerin eğitim alanında ise 42 bin kişilik artış kaydedildi. Buna karşılık bilgi sektöründe istihdam geriledi. Bu dağılım, ekonominin tamamına yayılan eşit tempolu bir istihdam artışından ziyade belirli sektörlerin öne çıktığı bir tabloya işaret etti.

Ücret artışlarında ölçülü seyir korunuyor

İstihdam tarafındaki güçlü rakamlara karşın ücretlerde daha kontrollü bir görünüm ortaya çıktı. Ortalama saatlik kazançlar ağustos ayında %0,3 yükselirken yıllık artış %3,1 olarak gerçekleşti. Ortalama haftalık çalışma süresi ise 34,4 saat seviyesinde kaldı.

Ücret artışının mevcut seviyelerde kalması, iş gücü piyasasındaki canlılığın henüz güçlü bir ücret-fiyat sarmalına dönüştüğünü göstermiyor. Bu durum Fed açısından önemli çünkü istihdamdaki genişlemenin tüketici fiyatları üzerinde ne ölçüde kalıcı baskı yaratacağı, para politikasının yönü açısından kritik bir gösterge olacak.

Dolayısıyla ağustos raporu yalnızca istihdam sayısına bakılarak okunabilecek bir veri seti sunmuyor. İş gücü piyasası güçlü kalırken ücret artışlarının daha sınırlı seyretmesi, ABD ekonomisinin aynı anda hem dirençli hem de görece dengeli bir görünüm sergileyebildiğini gösteriyor.

Piyasaların faiz beklentisi yeniden yükseldi

İstihdam rakamlarının açıklanmasının ardından finansal piyasalarda Fed’in eylül toplantısına ilişkin beklentiler değişti. Güçlü istihdam verisi, ekonominin mevcut faiz seviyelerine rağmen ciddi bir daralma yaşamadığı görüşünü desteklediği için faiz artırımı ihtimalinin yeniden fiyatlamalara girmesine neden oldu.

Piyasa fiyatlamalarında faiz artışı olasılığı yaklaşık %60 seviyesine yükselirken ABD Hazine tahvil getirilerinde de yukarı yönlü hareket görüldü. Hisse senedi piyasalarında ise daha yüksek faiz beklentisinin şirket değerlemeleri üzerindeki baskısı öne çıktı.

Ancak piyasanın verdiği bu tepki Fed’in kararının kesinleştiği anlamına gelmiyor. Fed’in toplantıya kadar istihdam dışındaki göstergeleri de değerlendirmesi gerekiyor. Özellikle fiyatların seyri, güçlü ekonomik aktivitenin para politikasına ne ölçüde yansıyacağını belirleyecek.

Hassett faizlerin sabit kalabileceği senaryoya dikkat çekti

Kevin Hassett’in açıklaması, güçlü istihdam verisinin neden doğrudan faiz artışı anlamına gelmediğini ortaya koydu. Hassett, istihdam raporunu beklentilerin çok üzerinde değerlendirirken, gelecek enflasyon verisinin olumlu gelmesi halinde Fed’in faizleri sabit tutması için güçlü bir argüman oluşabileceğini belirtti.

Hassett ayrıca son üç aylık tüketici enflasyonunun yıllıklandırılmış hızının yaklaşık %1,6 olduğunu ifade etti. Bu hesaplama, mevcut fiyat eğiliminin kalıcı olması halinde Fed’in daha fazla sıkılaşma ihtiyacının azalabileceği görüşüne dayanıyor.

Buradaki ayrım önemli. Ekonominin güçlü olması, tek başına daha yüksek faiz gerektirmiyor. Fed açısından asıl mesele, ekonomik büyümenin fiyat istikrarı hedefiyle çelişip çelişmediği. Eğer üretim ve verimlilik artışı talepteki canlılığı karşılayabiliyorsa, ekonomik büyüme ile düşük enflasyonun aynı dönemde sürmesi mümkün olabilir.

Yapay zeka yatırımları yeni büyüme alanı yaratıyor

ABD ekonomisindeki yatırım döngüsünün önemli başlıklarından biri yapay zeka altyapısı. Veri merkezleri, enerji tesisleri ve fabrika yatırımları teknoloji sektörünün dışına taşarak inşaat, imalat ve enerji alanlarında da ekonomik faaliyet yaratıyor.

Hassett, özellikle fabrika inşaatlarıyla bağlantılı istihdamda yaklaşık 90 bin kişilik artışa dikkat çekti. Yapay zeka yatırımlarının internetin yaygınlaştığı dönemdeki yatırım dalgasına benzer şekilde ekonominin üretim kapasitesini artırabileceği görüşünü savundu.

Bu yatırım sürecinin Fed açısından önemi yalnızca kısa vadeli istihdam artışı değil. Yeni teknolojilerin şirketlerin üretkenliğini yükseltmesi halinde ekonomi daha hızlı büyürken aynı miktarda fiyat baskısı oluşmayabilir. Verimlilikteki artış, ücret ve üretim maliyetlerindeki yükselişin bir bölümünü dengeleyerek büyüme ile enflasyon arasındaki ilişkiyi değiştirebilir.

Bununla birlikte yapay zeka yatırımlarının ekonomiye etkisi tamamen risksiz değil. Veri merkezlerinin artan enerji ihtiyacı altyapı yatırımlarını ve enerji talebini yükseltirken, yüksek yatırım harcamaları bazı sektörlerde maliyet baskısı yaratabilir. Bu nedenle Fed’in söz konusu yatırım dalgasını yalnızca büyümeyi destekleyen bir unsur olarak değil, fiyatlar üzerindeki olası etkileriyle birlikte değerlendirmesi gerekecek.

Citigroup faiz indirimi beklentilerini öteledi

Diğer taraftan, gelen güçlü istihdam verilerinin ardından yatırım bankası Citigroup ise Fed'e yönelik faiz indirimi projeksiyonunu ileri bir tarihe öteledi. Daha önce 2026 yılının Ekim ve Aralık ayları ile 2027'nin Ocak ayında faiz indirimi bekleyen kurum, bu tahminlerini değiştirerek ilk faiz indiriminin Haziran 2027’de gerçekleşeceğini öngördü. Banka, 2027 yılının tamamında ise 25'er baz puanlık üç faiz indirimi yapılacağı tahminini paylaştı.

Gözler enflasyon verilerine çevrildi

Fed’in eylül toplantısına yaklaşırken en önemli soru, istihdamdaki gücün fiyatlara ne ölçüde yansıdığı olacak. Önümüzdeki tüketici fiyatları verisinin beklentilerin altında kalması, faizlerin mevcut seviyede tutulması yönündeki görüşü destekleyebilir. Buna karşılık enflasyonun yeniden hızlandığını gösteren bir tablo, güçlü istihdamla birlikte daha sıkı para politikası ihtimalini artırabilir.

Bu nedenle ağustos istihdam raporu Fed’in önündeki seçeneği tek başına belirlemedi. Veri, ekonominin beklenenden daha dayanıklı olduğunu göstererek faiz artışı ihtimalini güçlendirdi; Hassett’in açıklamaları ise fiyat baskılarının gerilemesi halinde aynı tablonun farklı bir politika sonucuna yol açabileceğine işaret etti.

Fed açısından ortaya çıkan temel mesele, ekonomik dayanıklılığın ne kadarının kalıcı büyüme kapasitesinden, ne kadarının fiyat baskısı yaratabilecek güçlü talepten kaynaklandığını ayırt etmek olacak. İstihdamın güçlü kalması ve yatırımların hızlanması üretkenliği artırıyorsa daha yüksek faiz ihtiyacı sınırlanabilir. Buna karşılık talep gücü enflasyonun yeniden yükselmesine neden olursa para politikasında daha sıkı bir duruş gündeme gelebilir.

Bu nedenle eylül toplantısına kadar gelecek veriler, yalnızca faiz beklentilerini değil, ABD ekonomisinin önümüzdeki dönemde nasıl bir büyüme patikasına gireceğine ilişkin değerlendirmeleri de şekillendirecek. Ağustos istihdam rakamları Fed’e faiz artırımı için alan açarken, enflasyondaki olası düşüş bu alanın kullanılmasını gereksiz hale getirebilir. Fed’in kararındaki kritik eşik ise ekonomik gücün fiyat istikrarıyla uyumlu olup olmadığı olacak.