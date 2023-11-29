ABD ekonomisinde sürpriz büyüme
ABD ekonomisi, bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 5,2 ile beklentilerin üzerinde büyüdü.
ABD Ticaret Bakanlığı üçüncü çeyrek büyüme verilerini açıkladı. Buna göre, Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) yıllıklandırılmış bazda yüzde 4,9'dan yüzde 5,2 seviyesine revize edildi. Böylelikle ülke ekonomisinin büyüme verisi, yaklaşık 2 yılın en yüksek seviyesi oldu.
Şirket yatırımları ve kamu harcamaları yukarı yönlü revizyonda etkili oldu. Beklenti büyümenin yüzde 5 olmasıydı. Tüketici harcamaları yüzde 4'ten yüzde 3,6'ya revize edildi.
ABD ekonomisi, ikinci çeyrekte yüzde 2,1 büyümüştü.