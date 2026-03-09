ABD Enerji Bakanı Wright: Petrol piyasalarındaki 'korku primi' düşecek

ABD Enerji Bakanı Chris Wright, küresel enerji arzının yeterli olduğunu ve petrol fiyatlarındaki artışın kalıcı olmayan bir "korku primini" yansıttığını bildirdi. Wright, ABD ve İsrail'in İran ile olan savaşının piyasaları ve gemi trafiğini yalnızca geçici olarak aksatacağını, en kötü senaryoda bu sürecin aylar değil haftalar süreceğini savuna etti.

Pazar günü televizyon kanallarına açıklamalarda bulunan Wright, dünyada bugün petrol veya doğal gaz kıtlığı yaşanmadığını belirtti. Piyasalardaki mevcut durumu "duygusal tepkiler" olarak nitelendiren Bakan, Hürmüz Boğazı'ndaki trafiğin durma noktasına gelmesine rağmen bu durumun uzun vadeli bir savaş olmadığını ve geçici bir hareketlilikten ibaret olduğunu vurguladı.

Piyasalar kısa vadeli bir bozulma ile karşı karşıya

Hürmüz Boğazı'ndaki geçişlerin üst üste altıncı günde de durma noktasına yakın seyretmesi ve son 24 saatte sadece İran bağlantılı tankerlerin geçiş yapması üzerine Trump yönetimi, trafiği yeniden canlandırmak amacıyla 20 milyar dolarlık bir reasürans programı açıkladı. Wright, ABD'nin şu an için İran'a yönelik hava saldırılarına odaklandığını ancak donanma eskortu gibi seçeneklerin de gündemde olduğunu işaret etti.

ABD'de perakende yakıt fiyatlarının bir haftada %16 artarak galon başına 3.45 dolara yükseldiğini kabul eden Wright, fiyatların çok geçmeden yeniden 3 doların altına düşmesini hedeflediklerini söyledi. Bakan ayrıca, İran'ın füze ve insansız hava aracı kapasitesinin büyük bölümünün imha edildiğine dair raporlara atıfta bulunarak, İran'ın enerji altyapısına yönelik saldırıların sadece İsrail tarafından gerçekleştirildiğini ve ABD'nin bu yönde bir planı olmadığını ifade etti.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt de piyasaların kısa vadeli bir bozulma ile karşı karşıya olduğunu belirterek, İran rejiminin devre dışı bırakılmasının uzun vadede petrol endüstrisi için olumlu bir gelişme olacağını savundu.