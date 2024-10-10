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ABD enflasyon verisi açıklandı

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), eylülde aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 2,4 ile beklentilerin üzerinde arttı. Para piyasalarında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) kasımda 25 baz puan faiz indirmesi beklentileri arttı.

Haber Merkezi
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ABD enflasyon verisi açıklandı
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ABD'de tüketici fiyatlarında artış eylül ayında beklentilerin üzerinde çıktı. Yıllık enflasyon yüzde 2,5 olan ağustos ayına göre gerilese de, yüzde 2,3 olan beklentilerin üzerinde yüzde 2,4 olarak gerçekleşti.

Tüketici fiyatları eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0,2 arttı. Beklenti yüzde 0,1 artış olacağı yönündeydi.

Eylül ayında çekirdek enflasyon ise, yıllık yüzde 3,3 olarak gerçekleşti. Enerji ve gıda hariç fiyatlar bir önceki aya göre, yüzde 0,3 arttı. Beklenti, yüzde 0,2 artış olacağı yönünde oluşmuştu.

Enerji fiyatları eylül ayında yüzde 1,9 gerilerken, gıda fiyatları ise yüzde 0,4 yükseldi.

Eylülde reel ortalama hafktalık kazançlar yüzde 0.1 düştü.

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