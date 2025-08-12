ABD enflasyon verisi açıklandı

ABD'de tüketici enflasyonu mobilya, beyaz eşya, oyuncak ve giyim gibi ithal ürünlerin fiyatlarını artıran tarifelerin etkisine rağmen temmuz ayında bir önceki ayın artış hızıyla aynı seviyede kaldı.

ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, tüketici fiyatları temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,7 arttı. Piyasa beklentisi de bir önceki ay yüzde 2,7 olan enflasyon artış hızının yüzde 2,8'e çıkacağı yönündeydi.

Aylık bazda ise, tüketici fiyatları beklendiği gibi yüzde 0,2 yukarı geldi. Piyasalar bir önceki ay yüzde 0,3 artan fiyatlarda yüzde 0,2 artış olacağını öngörüyorlardı.

Çekirdek enflasyon beklentilere paralel

Gıda ve enerji hariç tutularak hesaplanan çekirdek enflasyon aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 3,1 olarak geldi. Analistler çekirdek enflasyonun aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 3,1 artış göstereceği yönünde görüş belirtmişlerdi.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, temmuz ayı sonundaki toplantının ardından yaptığı açıklamada, "Enflasyon risklerine karşı temkinli olmak için ılımlı kısıtlayıcı bir duruş uygun" değerlendirmesinde bulundu. Powell, enflasyonun 0,3-0,4 puanının tarifelerden geldiğini söyledi.

Ülkede enerji fiyatları aylık yüzde 1,1, yıllık yüzde 1,6 azaldı; gıda fiyatları aylık değişmezken, yıllık yüzde 2,9 arttı.

Reel ortalama haftalık kazançlar aynı ayda yüzde 0,4 artış gösterdi.

Açıklanan verilerin ardından ABD endeksleri yukarı yönlü tepki verirken, spot altın fiyatları yüzde 0,2 artış gösterdi.