ABD enflasyon verisi açıklandı

ABD’de enflasyon, ağustos ayında yeniden ivme kazandı. ABD Çalışma Bakanlığı’na bağlı İstatistik Bürosu’nun (BLS) bugün yayımladığı verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi ağustosta mevsim etkisinden arındırılmış bazda aylık yüzde 0,4 arttı. Temmuz ayında bu artış yüzde 0,2 seviyesindeydi. Yıllık bazda ise, enflasyon yüzde 2,9’a yükseldi; bu oran temmuzda yüzde 2,7 idi.

Ekonomistler tüketici fiyatlarının aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 2,9 artmasını bekliyorlardı.

Aylık enflasyonun en büyük katkı sağlayıcısı barınma kalemi oldu. Barınma endeksi ağustos ayında yüzde 0,4 artarken, gıda fiyatları da dikkat çekici bir yükseliş gösterdi. Gıda endeksi genel olarak yüzde 0,5 arttı; evde tüketilen gıdalar yüzde 0,6, ev dışında tüketilen gıdalar ise yüzde 0,3 oranında yükseldi.

Enerji fiyatları ise, ağustos ayında yüzde 0,7 artış gösterdi. Özellikle benzin fiyatlarında görülen yüzde 1,9’luk artış, enerji kalemindeki yükselişi tetikledi.

Çekirdek enflasyon beklentilere paralel

Gıda ve enerji hariç çekirdek enflasyon ise ağustosta yüzde 0,3 artarak temmuzla aynı seviyede kaldı. Aylık bazda artış gösteren kalemler arasında uçak bileti fiyatları, ikinci el araçlar, giyim ve yeni otomobiller öne çıktı. Buna karşılık, tıbbi bakım, eğlence ve iletişim gibi bazı kalemlerde düşüş yaşandı.

Son 12 ayda, enerji fiyatları sadece yüzde 0,2 artış gösterirken, gıda kalemindeki yıllık artış yüzde 3,2 oldu. Gıda ve enerji hariç çekirdek enflasyon ise yıllık bazda yüzde 3,1 olarak gerçekleşti.

Çekirdek enflasyon için beklenti aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 3,1 seviyesindeydi.

Bu veriler, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) eylül ayındaki faiz kararı öncesinde kritik önemde görülüyor. Enflasyonun yeniden hız kazanması, faiz indirimi beklentilerini zayıflatabilir.