ABD enflasyonu açıklandı

ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından bugün başlayacak ve yarın sonuçları duyurulacak olan faiz kararı öncesi açıklanan tüketici enflasyonu, yıllık bazda analistlerin beklentileri doğrultusunda geldi.

ABD Çalışma Bakanlığı tarafından açıklanan veriler göre, tüketici fiyatları kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,1 arttı. Piyasa beklentisi bir önceki ay yüzde 3,2 olan enflasyon artış hızının yüzde 3,1'e ineceği yönündeydi.

Aylık bazda ise tüketici fiyatlarında yüzde 0,1 artış görüldü. Piyasalarda fiyatlarda bir değişiklik olması beklenmiyordu.

Çekirdek enflasyon kasımda yüzde 0,3

Gıda ve enerji hariç tutularak hesaplanan çekirdek enflasyon aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 4 yukarı geldi. Analistler, çekirdek enflasyonun aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 4 olacağı yönünde görüş belirtmişlerdi.

Ülkede enerji fiyatları aylık yüzde 2,3, yıllık yüzde 5,4 düştü. Gıda fiyatları ise aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 2,9 yukarı geldi.

Aynı ayda reel ortalama haftalık kazançlar yüzde 0,5 artış gösterdi.

Piyasalar ne tepki verdi?

Altının ons fiyatı, kritik veri öncesi 1990 dolarda hareket ederken, sonrasında 1996 - 1984 bant aralığında işlem gördü. Sarı maden saat 16.41 itibarıyla yüzde 0,32 yükselişle 1988 dolarda hareket etti.

Dolar endeksi ise düşüşünü derinleştirdi ve 103,49 seviyesine kadar geri çekildi.

10 yıllık ABD tahvil faizi, enflasyon verileri sonrası 7,70 baz puan düşerek yüzde 4,16 seviyesine geriledi. 2 yıllık tahvil faizi ise, 7,2 baz puan düşerek yüzde 4,65 seviyesine geriledi.