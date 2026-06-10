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ABD enflasyonu açıklandı

ABD’de savaşın etkilerinin görünmeye başladığı enflasyon verileri yakından izleniyor. Merakla beklenen Mayıs 2026 enflasyonu beklentilere paralel geldi.

Haber Merkezi
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ABD enflasyonu açıklandı
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Piyasalarda merakla beklenen ABD enflasyon verileri açıklandı. Enflasyon, Nisan 2023'ten bu yana en yüksek seviyeye çıkarken, beklentilere paralel geldi. 

Nisan 2026'da yüzde 3,8 olarak açıklanan ABD'de TÜFE, mayıs ayında beklentiler doğrultusunda yüzde 4,2 olarak açıklanırken, aylık bazda da beklentiye paralel yüzde 0,5 olarak gerçekleşti. 

 