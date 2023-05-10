ABD enflasyonu beklentilere paralel geldi

İSTANBUL / EKONOMİ

ABD, nisan ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri açıklandı. Buna göre, ülkenin nisan ayında enflasyonu yüzde 0,4; yıllık bazda yüzde 4,9 olarak gerçekleşti. Piyasa beklentisi, enflasyonun nisan ayında yüzde 0,4; yıllık ise yüzde 5,0 olması yönündeydi.

Çekirdek enflasyon aylık olarak yüzde 0,4; yıllık olarak ise yüzde 5,5 seviyesine yükseldi. Beklenti, çekirdek enflasyonun aylık yüzde 0,4; yıllık ise yüzde 5,5 olmuştu.

ABD enflasyon verisi, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına yönelik yol haritası üzerinde etkili olduğu için oldukça kritik.

Piyasalar ne tepki verdi?

ABD TÜFE verisinin ardından, ons altın 2026 dolardan 2048 dolara kadar yükseldi. Saat 15.56 itibarıyla yüzde 0,65 yükselişle 2047 dolar seviyesinde bulunuyor.

Dolar Endeksi, ABD enflasyon verisinin ardından 101,78'den 101,02'ye kadar geriledi.

ABD 10 yıllık tahvil faizi 6 baz puan düşüşle yüzde 3,45 olurken, ABD 2 yıllık tahvil faizi 10 baz puanlık gerilemeyle yüzde 3,94'e çekildi.

Euro/dolar paritesi, düne göre yüzde 0,39 artışla 1,1003 oldu.