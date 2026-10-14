ABD enflasyonu beklentileri aştı

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ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre tüketici fiyat endeksi (TÜFE), eylül ayında yıllık bazda yüzde 3,7 arttı. Piyasa beklentisi enflasyonun yüzde 3,6 seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi. TÜFE'de aylık veri yüzde 0,6 ile piyasa tahminleriyle uyumlu gerçekleşti.

Gıda ve enerji fiyatlarının hariç tutulduğu çekirdek TÜFE ise yıllık bazda yüzde 2,6 artarak yüzde 2,5 olan piyasa beklentisinin üzerinde açıklandı. Aylık veri de yüzde 0,3 düzeyinde gerçekleşerek yüzde 0,2 olan piyasa beklentisini aştı.

Enflasyon verilerinin ardından Fed'in ekim ayında faiz artıracağına yönelik beklentiler güçlendi.

Tahmin piyasası Kalshi'nin verilerine göre Fed'in ekim toplantısında faiz artırma olasılığı yüzde 21'den yüzde 33'e yükseldi. Faizlerin sabit tutulması olasılığı ise yüzde 79'dan yüzde 65'e geriledi.

PİYASALAR NE TEPKİ VERDİ?

Enflasyon verilerinin ardından yatırımcılar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ekim ayında faiz artıracağına yönelik beklentilerini yükseltti. Fed'in 2027 sonuna kadar üç faiz artırımı daha yapacağına ilişkin beklentiler de güçlendi.

Verilerin ardından değerli metallerde satış baskısı arttı. Ons gümüşte kayıplar yüzde 2'yi, ons altında ise yüzde 1'i aştı.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise enflasyon verilerinin ardından yüzde 5,25 seviyesini aşarak günün en yüksek düzeylerine ulaştı.