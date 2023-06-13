ABD enflasyonu beklentileri karşıladı: 27 ayın en düşüğü

ABD mayıs ayı enflasyon verileri açıklandı. Ülkenin enflasyonu, mayısta bir önceki aya göre yüzde 0,1 yükselirken, piyasa beklentilerine paralel geldi. Enflasyon yıllık bazda ise, yüzde 4,0 oranında gerçekleşerek beklentilerin hafif altında kaldı. Piyasalarda ABD Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) mayısta yüzde 4,1'e gerilemesi bekleniyordu. ABD enflasyonu, nisan ayında yıllık bazda yüzde 4,9 olmuştu.

Mayıs ayında enerji fiyatları yüzde 3,6 düşerken, gıda fiyatları yüzde 0,2 yükseldi. 12 aylık dönemde enerji fiyatları yüzde 11,7 azalırken, gıda fiyatlarında artış yüzde 6,7 oldu.

Çekirdek enflasyon beklentilerle paralel seyretti

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE, mayısta aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 5,3 arttı.

Söz konusu dönemde çekirdek enflasyon, aylık ve yıllık bazda piyasa beklentilerine paralel gerçekleşti. Çekirdek TÜFE, nisanda aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 5,5 artmıştı.

ABD'de enflasyon, Haziran 2022'de yüzde 9,1 ile Kasım 1981'den bu yana en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

Piyasalar ne tepki verdi?

Altının ons fiyatı, kritik veri öncesi 1961 dolar seviyesinde hareket ederken; ilk tepki olarak 1971 dolara yükseldi. Sonrasında dalgalı bir seyir izledi. Sarı maden saat 15.57 itibarıyla yüzde 0,08 oranında yükselişle 1959 dolarda hareket etti.

Dolar endeksi, enflasyon öncesi 103,32 seviyesinde bulunurken, şu dakikalarda yüzde 0,49 düşüşle 103,15 seviyesinde bulunuyor.

ABD 10 yıllık tahvil faizi, yüzde 3,70'ten yüzde 3,69'a seviyesine gerilerken, ABD 2 yıllık tahvil faizi ise yüzde 4,57'den yüzde 4,49'a indi.

Kritik veri sonrası Fed'den faiz artırımı bekleyen kalmadı

ABD'de enflasyonun beklentilere paralel şekilde düşmesi, Fed'in yarın sona erecek Federal Açık Piyasa Komitesi'nde faiz artırımına gideceği beklentilerini neredeyse ortadan kaldırdı

Veri açıklanmadan önce yüzde 10 civarında olan Fed'den faiz artırımı bekleyenlerin oranı, enflasyon rakamları sonrasında yüzde 0,5'e kadar geriledi. Şu sıralarda ise yüzde 1,2 seviyesinde.

CME FedWatch'a göre 25 baz puan faiz artırımı bekleyenlerin oranı önceki hafta yüzde 21,8, dün yüzde 20,9 seviyesindeydi.

Fed'den 26 Temmuz toplantısında 25 baz puan artırım bekleyenlerin oranı yüzde 63,8, 50 baz puan artırım bekleyenlerin oranı yüzde 1,5.