ABD enflasyonu beklentileri karşıladı

ABD’de tüketici fiyat endeksi (CPI-U) şubat ayında mevsimsellikten arındırılmış bazda %0,3 artış gösterdi. Ocak ayında artış %0,2 seviyesindeydi. Yıllık bazda enflasyon %2,4 ile ocak ayındaki oranı korudu. Wall Street Journal'ın derlediği ekonomist beklentileriyle örtüştü.

Çekirdek enflasyon (gıda ve enerji hariç) da aylık %0,2, yıllık %2,5 yükselerek beklentilere paralel gerçekleşti. Enerji fiyatları aylık bazda yüzde 0,6, gıda fiyatları ise yüzde 0,4 yükseldi. Reel ortalama haftalık kazançlar Şubat'ta yüzde 0,1 arttı.

Barınma kalemi %0,2 artışla aylık enflasyona en büyük katkıyı yaptı. Gıda fiyatları %0,4 yükselirken, evde tüketilen gıda %0,4, dışarıda tüketilen gıda %0,3 arttı. Enerji endeksi ise %0,6 artış kaydetti; benzin %0,8, doğal gaz %3,1 yükselirken elektrik %0,7 geriledi.

Yıllık bazda gıda fiyatları %3,1 artış gösterdi. Evde tüketilen gıda %2,4, dışarıda tüketilen gıda %3,9 yükseldi. Enerji endeksi yıllık %0,5 artarken, elektrik %4,8, doğal gaz %10,9 arttı; benzin ise %5,6 düştü.

Mart enflasyonunun daha sert geleceği tahmin ediliyor

Öte yandan mart ayı enflasyonunun daha sert geleceği öngörülüyor. İran çatışmasının başlamasından bu yana sert dalgalanmalar kaydeden ABD ham petrolü bu ay ortalama varil başına yaklaşık 82 dolarda işlem görürken Şubat ortalaması yaklaşık 65 dolardı. RSM'in baş ekonomisti Joseph Brusuelas, varil başına her 10 dolarlık petrol artışının enflasyona yaklaşık 0,2 puanlık ek katkı yaptığını hesaplıyor.

Ekonomistler ayrıca geçen yılki hükümet kapanmasından kaynaklanan konut maliyeti verilerindeki eksikliğin yıllık enflasyon okumalarını yapay olarak düşük tuttuğunu; bu bozulmanın Nisan enflasyon raporuyla ortadan kalkacağını belirtiyor. Regular benzinin galonu Pazartesi itibarıyla ortalama 3,50 dolara ulaşırken Şubat ortalaması 2,91 dolardı.

Petrol fiyatlarının kalıcı biçimde yüksek seyretmesi halinde Fed, enflasyonla mücadele ile büyümeyi koruma arasında zorlu bir denge kurmak zorunda kalabilir. Fed'in öncelikli olarak takip ettiği Commerce Bakanlığı enflasyon verisinin Cuma günü açıklanması bekleniyor. Ekonomistler Ocak ayı için genel enflasyonun yüzde 2,9, çekirdek enflasyonun ise yüzde 3,1 olarak gerçekleştiğini tahmin ediyor.