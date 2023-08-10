ABD enflasyonu beklentilerin altında kaldı

ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, tüketici fiyatları Temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,2 arttı. Piyasa beklentisi bir önceki ay yüzde 3,0 olan enflasyonun yüzde 3,3'e çıkacağı yönündeydi.

Aylık bazda tüketici fiyatlarında yüzde 0,2 artış yaşandı. Piyasalar da artışın yüzde 0,2 seviyesinde olmasını bekliyorlardı.

Gıda ve enerji hariç tutularak hesaplanan çekirdek enflasyon aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 4,7 yukarı geldi. Analistler, çekirdek enflasyonun aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 4,8 artış göstereceği yönünde görüş belirtmişlerdi.

Ülkede enerji fiyatları aylık yüzde 0,1 artarken, yıllık yüzde 12,5 geriledi, gıda fiyatları aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 4,9 arttı.

Temmuz ayında reel ortalama haftalık kazançlar değişiklik göstermedi.

Piyasalar ne tepki verdi?

ABD TÜFE verisi sonrası dolar endeksi, 102 seviyesinin altına gerilerken, saat 15.33 itibarıyla yüzde 0,56 oranında düşüşle 101.91 seviyesinde işlem gördü.

Ons altın ise veri sonrası kazancını artırırken, 1930 dolara kadar çıktı. Şu dakikalarda yüzde 0,46 primle 1922 dolarda hareket ediyor. Euro/dolar paritesi ise, yüzde 0,6 primli.

Küresel borsa endeksleri ise, pozitif tarafta ilerliyor.