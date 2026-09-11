ABD enflasyonu öncesi dev bankaların tahminleri belli oldu

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Piyasa kurumlarının büyük bölümü, ABD'de ağustos ayı mevsimsellikten arındırılmış Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) aylık bazda yüzde 0,4 artmasını bekliyor.

Önceki ay TÜFE artışı yüzde 0,1 seviyesinde gerçekleşirken, piyasa konsensüsü de ağustos için yüzde 0,4'e işaret ediyor.

Tahminlerde ana eğilim yüzde 0,4 artış yönünde oluşurken, bazı kurumlar daha sınırlı bir yükseliş öngörüyor.

Citigroup, Jefferies, UniCredit, Oxford Economics, Moody's, Societe Generale, Lloyds Bank, Pantheon Macroeconomics ve Westpac, ağustos ayında TÜFE'nin aylık yüzde 0,3 artacağını tahmin ediyor.

Sparta Capital Securities ise kurumlar arasında en düşük beklentiye sahip olarak aylık artışı yüzde 0,2 seviyesinde öngörüyor.

Büyük kurumların tahmini yüzde 0,4'te yoğunlaştı

Goldman Sachs, JPMorgan, UBS, Deutsche Bank, Barclays, HSBC, Bank of America, Morgan Stanley, Nomura, BNP Paribas, RBC, BMO, ANZ, Scotiabank, Standard Chartered, PNC, TD Securities, Wells Fargo ve Santander'in de aralarında bulunduğu geniş kurum grubu ise yüzde 0,4'lük konsensüs beklentisiyle uyumlu tahmin yayımladı.

ABD enflasyon rakamları TSİ 15.30'da açıklanacak.