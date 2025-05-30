ABD Hazine Bakanı Bessent açıkladı: Çin ile vergi müzakereleri tıkandı

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Çin ile sürdürülen vergi müzakerelerinin şu an itibarıyla çıkmaza girdiğini açıkladı. Fox News’e açıklamalarda bulunan Bessent, ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında, iki ülke arasındaki ticari gerilimi çözmek amacıyla er ya da geç bir telefon görüşmesi gerçekleşebileceğini ifade etti.

"Çin ile birkaç hafta içinde yeni temaslar gerçekleşebilir"

Bessent, "Müzakerelerin büyüklüğü ve karmaşıklığı göz önünde bulundurulduğunda, her iki liderin de birbirini değerlendirmesi gerekiyor" dedi. Çin ile birkaç hafta içinde yeni temasların gerçekleşebileceğini vurgulayan Bessent, Trump ve Şi arasında iyi bir ilişki bulunduğunu, bu ilişkinin diyaloğun yeniden başlaması açısından olumlu bir zemin sunduğunu belirtti.

Ne olmuştu?

Tarife müzakereleri, ABD’nin 2 Nisan’da Çin dahil birçok ticaret ortağına yönelik ek gümrük vergileri açıklamasıyla gerilmişti. Çin’in buna misilleme yapmasıyla başlayan restleşme sonucu, ABD Çin mallarına uyguladığı gümrük tarifesini yüzde 145’e, Çin ise ABD ürünlerine uyguladığı vergileri yüzde 125’e kadar yükseltmişti.

ABD yönetimi, diğer ülkelere yönelik ek tarifeleri 90 gün ertelemiş, ancak Çin’e yönelik uygulamaları derhal yürürlüğe koymuştu. Artan gerilimin ardından taraflar, 10-11 Mayıs tarihlerinde İsviçre’nin Cenevre kentinde müzakere masasına oturmuştu.

Taraflar, karşılıklı olarak uyguladıkları vergileri geri çekmişti

Görüşmeler sonucunda taraflar, karşılıklı olarak uyguladıkları gümrük vergilerini geçici olarak azaltma kararı almıştı. Bu kapsamda, 14 Mayıs itibarıyla ABD, Çin ürünlerine uyguladığı vergiyi 90 gün boyunca yüzde 145’ten yüzde 30’a, Çin ise ABD mallarına uyguladığı vergiyi yüzde 125’ten yüzde 10’a çekmişti.