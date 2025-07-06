ABD Hazine Bakanı Bessent: Anlaşma olmazsa gümrük vergileri bumerang gibi döner

Hazine Bakanı Scott Bessent Pazar günü yaptığı açıklamada, Başkan Donald Trump yönetimiyle anlaşmaya varamayan ülkeler için Nisan ayında duyurulan tarifelerin 1 Ağustos itibarıyla yürürlüğe gireceğini söyledi.

Bessent CNN’de yayınlanan 'State of the Union' programında “Başkan Trump, bazı ticaret ortaklarımıza mektuplar gönderecek. Eğer süreci ilerletmezseniz, 1 Ağustos’ta 2 Nisan tarifesine bumerang gibi geri döneceksiniz” dedi.

Bessent, sözlerinin devamında "1 Ağustos’ta, ülkeler 'Eğer bir anlaşmaya varmadıysak, 2 Nisan seviyesine geri döneceksiniz' yazan bir mektup alacak" ifadelerini kullandı.

Bessent, 1 Ağustos’un yeni bir tarifeye geçiş tarihi olduğu iddiasını reddetti, ancak bu tarih yine de ticaret ortaklarına tarifeleri yeniden müzakere etmek için ek süre tanıyabilir.

"Eski orana geri dönmek isterseniz o da sizin seçiminiz"

Bessent “Biz diyoruz ki bu iş o gün olacak, süreci hızlandırmak isterseniz buyurun, eski orana geri dönmek isterseniz o da sizin seçiminiz” şeklinde konuştu.

Trump, Nisan ayında, birkaç gün önce büyük ticaret ortakları için açıkladığı yüksek tarifelere 90 günlük bir ara verdiğini açıklamıştı. Bu 90 günlük erteleme Çarşamba günü sona eriyor ve bu durum yatırımcılar ile ABD’nin ticaret ortakları arasında endişeye neden oluyor.

Bessent’in açıklamaları, Trump’ın geçen hafta yaptığı, yönetimin Pazartesi günü yaklaşık bir düzine ticaret ortağına 1 Ağustos’tan itibaren geçerli olacak tarife oranlarını bildiren mektuplar göndereceğini söylemesinin ardından geldi.

Trump Cuma günü gazetecilere “1 Ağustos’ta ödemeye başlayacaklar. Para 1 Ağustos’ta Amerika’ya akmaya başlayacak, neredeyse her durumda” dedi.

Çarşamba gününden önce herhangi bir anlaşmaya yakın olup olmadıkları sorulduğunda Bessent, yakında yeni ticaret anlaşmalarının duyurulabileceğini ima etti ve “Önümüzdeki birkaç gün içinde birkaç büyük duyuru beklerim” dedi.