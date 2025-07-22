ABD Hazine Bakanı Bessent: Bir dizi ticaret anlaşması açıklamaya hazırlanıyoruz

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Fox Business Network'e konuştu. Bessent, 1 Ağustos gümrük vergisi son tarihini pekçok ülke için "oldukça zor bir son tarih" olarak nitelendirdi ve müzakere için yer olduğunun sinyalini verdi.

Çin ile görüşmelerin 12 Ağustos'taki son tarih öncesinde önümüzdeki hafta pazartesi ve salı günleri yapılması planlanırken, Bessent bir uzatma üzerinde anlaşmaya varılabileceği konusunda iyimser olduğunu ifade etti.

Özellikle çelik ve yeşil teknolojilerdeki kapasite fazlası endişelerinin altını çizen Bessent, "Çin'in üretim fazlalığını geri çektiğini görmeyi umuyoruz" dedi. Bessent, ABD'nin ticaret görüşmeleri sırasında Çin'in Ukrayna'daki savaşa yardım konusundaki tutumunu da gündeme getirmek istediğini, Çin'in Rusya ve İran'dan petrol alımlarının da görüşülebileceğini sözlerine ekledi.

Bessent, ticaret ilişkilerini yeniden dengelemenin uzun vadeli hedef olduğunu vurguladı: "Eğer biz daha fazla üretim, Çin de daha fazla tüketim yaparsa, bu bir başarı olur."

Avrupa konusunda ise Bessent, Rusya'nın petrol tarifeleriyle ilgili görüşmelerin yaklaştığını belirtti ve AB ticaret müzakerelerinin Rusya-Ukrayna savaşıyla bağlantılı daha geniş yaptırım görüşmelerinden ayrı kaldığını açıkladı.