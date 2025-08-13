ABD Hazine Bakanı Bessent: Fed eylülde 50 baz puanlık faiz indirimi düşünmeli

  1. Ekonomim
ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Fed'in eylül ayında 50 baz puanlık bir faiz indirimi yapma olasılığını değerlendirmesi gerektiğini söyledi.

Hazine Bakanı Scott Bessent, Fed’in eylül ayında 50 baz puanlık bir faiz indirimi yapma olasılığını değerlendirmesi gerektiğini söyledi.

Bessent, Fed’in haziran veya temmuz aylarında faiz indirimi yapabileceğini ancak bunun “orijinal” istihdam raporu verilerinin ışığında mümkün olduğunu belirtti.

Fox Business'a konuşan Bessent, iş gücü piyasasına dair ilk raporlardaki verilerin faiz kararlarını doğrudan etkilediğini vurguladı.

 

