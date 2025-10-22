ABD Hazine Bakanı Bessent: Rusya'ya yaptırımlarda ciddi artış olacak

Bessent, Beyaz Saray'da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

ABD Hazine Bakanı Bessent, "Bugün borsa kapanışından sonra ya da yarın sabah ilk iş olarak Rusya yaptırımlarında ciddi bir artış açıklayacağız." dedi.

Bessent, "Başkan Putin, umduğumuz gibi dürüst ve net bir şekilde masaya gelmedi… Açıklayacağımız yaptırımlar, Rusya’ya şimdiye kadar uyguladığımız en büyük yaptırımlardan biri olacak." dedi.