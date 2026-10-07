ABD Hazine Bakanı Bessent: Tahvil faizlerindeki yükseliş küresel bir olgu

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Bessent, ABD Başkanı Donald Trump’ın Beyaz Saray’da düzenlediği etkinlikte tahvil faizlerindeki yükselişe ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Mortgage faizlerini yakından etkileyen 10 yıllık tahvil faizindeki yükseliş hakkındaki görüşü sorulan Bessent, söz konusu hareketin yalnızca ABD’ye özgü olmadığını belirterek bunun “küresel bir olgu” olduğunu ifade etti.

Bessent, Başkan Trump’ın göreve gelmesinden bu yana ABD’nin en iyi performans gösteren tahvil piyasasına sahip olduğunu savundu. ABD açısından mevcut durumun diğer ülkelerden farklı olarak reel faizlerle ilgili bir mesele olduğunu belirten Bessent, bunun nedeninin ise ekonomik büyüme olduğunu söyledi.

“Buradaki büyüme güçlü” diyen Bessent, ABD ekonomisindeki büyümenin tahvil faizleri üzerinde etkili olduğunu ifade etti.

Bessent enflasyon ve enerji piyasasına dikkat çekti

Enerji şokunun manşet enflasyonun yüksek seyretmesine neden olduğunu belirten Bessent, çekirdek enflasyonun ise geçen ay gerilediğini ve Fed’in hedefine yaklaştığını dile getirdi.

Bessent, enerji piyasasında arzın yeterli seviyeye gelmesiyle enflasyonun Fed’in hedefine doğru ilerleyeceğini belirterek, İran çatışmasının sona ermesinin ardından enerji piyasasındaki koşulların da değişeceğini söyledi.

ABD Hazine Bakanı Bessent, “Dolayısıyla İran çatışmasını geride bıraktığımızda, enerji piyasasında arz yeterli seviyeye gelecek ve Fed’in hedefine doğru ilerleyeceğiz. Mortgage faizleri ve 10 yıllık tahvil faizi de yeniden düşecek” ifadelerini kullandı.

Bessent’in açıklamaları, ABD’de mortgage faizlerinin yükseldiği ve 10 yıllık Hazine tahvili faizinin son yılların en yüksek seviyelerine ulaştığı bir dönemde geldi.

Trump’tan Fed üyelerine faiz eleştirisi

ABD Başkanı Donald Trump da aynı etkinlikte mortgage faizleriyle ilgili soruyu yanıtladı. Trump, Fed Başkanı Kevin Warsh’ı ayrı tutarak, Fed Yönetim Kurulunun diğer üyelerinin “ülkenin kötüye gitmesini istediğini” söyledi.

Trump, faiz oranlarının düşürülmesi gerektiğini belirterek bu yöndeki görüşünü yineledi.

Mortgage Bankalar Birliğinin (MBA) açıkladığı verilere göre, ABD’de 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı geçen hafta yüzde 7,49’a yükseldi. Söz konusu oran, Kasım 2023’ten bu yana görülen en yüksek seviye oldu.

ABD’nin 10 yıllık Hazine tahvili faizi de gün içerisinde yüzde 5,36’ya kadar çıktı. Böylece 10 yıllık tahvil faizi 2002’den bu yana en yüksek seviyesini gördü.