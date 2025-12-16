ABD Hazine Bakanı Bessent, yeni Fed başkanı için tarih verdi

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Fox Business Network'e verdiği röportajda, Ocak ayı başında yeni bir Fed başkanı beklediğini söyledi ve hem eski Fed Yönetim Kurulu üyesi Kevin Warsh'ın hem de Beyaz Saray ekonomi danışmanı Kevin Hassett'in bu görev için çok nitelikli olduklarını belirtti.

Bessent, "İkisi de çok, çok nitelikli" dedi.

Başkan Donald Trump geçen hafta Wall Street Journal'a verdiği röportajda, eski Fed guvernörü Warsh ya da Ulusal Ekonomi Konseyi direktörü Hassett'e yöneldiğini söylemişti.

Bessent, Fed başkanı adayının "açık fikirli" olması gerektiğini vurguladı. Özellikle "Fed'in bazen, sıklıkla sahip olduğu, büyümenin enflasyon yarattığı fikrini kırmaları gerekli. Büyüme enflasyon yaratmaz. Ekonomide arzdan daha fazla talep olduğunda sürtünme enflasyon yaratır" diye konuştu.

Mayıs ayında başkanlık dönemi sona erecek olan mevcut Fed Başkanı Jerome Powell, faiz oranlarını daha hızlı indirmediği için Trump'tan sert eleştiriler aldı.

Bessent, Hassett'in Trump'a çok yakın olduğu ve Fed'in bağımsızlığını koruyamayacağı için diskalifiye edilmesi gerektiği yönündeki eleştirileri reddetti. "İnsanların kendi kararlarını veremeyeceği fikri yanlış" dedi.

Bessent ayrıca çalışan Amerikalılar için gelecek yıl konusunda iyimser olduğunu belirtti ve 2026'nın ilk altı ayında enflasyonda önemli bir düşüş görmeyi beklediğini söyledi. Kiraların önemli ölçüde düşmesini beklediğini de ekledi.

Bessent, fiyat seviyesinin çok yüksek olduğunu ve bunun reel ücret artışıyla çözülebileceğini vurguladı. Birinci çeyrekte makroekonomik bir canlanma beklediğini de ifade etti.

Fannie Mae halka arzının şu an masada olmadığını ve halka arzın gelecek yıl bir ara yapılacağını söyledi.