ABD Hazine Bakanı Bessent: Yeni Fed başkanı yıl sonuna kadar açıklanabilir

Hazine Bakanı Scott Bessent, Trump yönetiminin, mevcut görev süresi Mayıs 2026'da sona erecek olan Federal Rezerv Başkanı Jerome Powell'ın yerine geçecek olası bir ismi belirlemek için "resmi bir süreç" başlattığını doğrulamıştı. Bessent, "Zaten başlayan resmi bir süreç var... Federal Rezerv'in içinde ve dışında birçok iyi aday var" demişti.

Beyaz Saray rahatsız

Beyaz Saray'ın Powell'ın para politikasından, özellikle de Başkan Donald Trump'ın agresif genişleme çağrılarına rağmen faiz oranlarını düşürmeyi reddetmesinden duyduğu rahatsızlığın artması üzerine Powell’ın görevden alınıp alınmayacağı merak konusu olmuştu.

İki güçlü adayın ismi konuşuluyor

Bessent'in , eski Fed Guvernörü Kevin Warsh ve Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett ile birlikte adaylar listesinde yer aldığı iddia edilmişti.

Yeni Fed başkanı yıl sonuna kadar açıklanabilir

CNBC’ye açıklama yapan ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yeni başkanının belirlenmesi için ABD Başkanı Donald Trump'a sunulmak üzere bir aday listesi hazırladığını ve yıl sonuna kadar kimin atanacağının açıklanmasını beklediğini söyledi.