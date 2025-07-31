  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. ABD Hazine Bakanı Bessent: Yeni Fed başkanı yıl sonuna kadar açıklanabilir
Takip Et

ABD Hazine Bakanı Bessent: Yeni Fed başkanı yıl sonuna kadar açıklanabilir

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yeni başkanının belirlenmesi için ABD Başkanı Donald Trump'a sunulmak üzere bir aday listesi hazırladığını ve yıl sonuna kadar kimin atanacağının açıklanmasını beklediğini söyledi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ABD Hazine Bakanı Bessent: Yeni Fed başkanı yıl sonuna kadar açıklanabilir
Takip Et

Hazine Bakanı Scott Bessent, Trump yönetiminin, mevcut görev süresi Mayıs 2026'da sona erecek olan Federal Rezerv Başkanı Jerome Powell'ın yerine geçecek olası bir ismi belirlemek için "resmi bir süreç" başlattığını doğrulamıştı. Bessent, "Zaten başlayan resmi bir süreç var... Federal Rezerv'in içinde ve dışında birçok iyi aday var" demişti.

Beyaz Saray rahatsız

Beyaz Saray'ın Powell'ın para politikasından, özellikle de Başkan Donald Trump'ın agresif genişleme çağrılarına rağmen faiz oranlarını düşürmeyi reddetmesinden duyduğu rahatsızlığın artması üzerine Powell’ın görevden alınıp alınmayacağı merak konusu olmuştu.

İki güçlü adayın ismi konuşuluyor

Bessent'in , eski Fed Guvernörü Kevin Warsh ve Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett ile birlikte adaylar listesinde yer aldığı iddia edilmişti.

Yeni Fed başkanı yıl sonuna kadar açıklanabilir 

CNBC’ye açıklama yapan ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yeni başkanının belirlenmesi için ABD Başkanı Donald Trump'a sunulmak üzere bir aday listesi hazırladığını ve yıl sonuna kadar kimin atanacağının açıklanmasını beklediğini söyledi.

Fed Başkanı Powell yine Trump’ın hedefinde: Çok aptal ve tam bir kaybedenFed Başkanı Powell yine Trump’ın hedefinde: Çok aptal ve tam bir kaybedenDünya
Fed faiz kararını açıkladıFed faiz kararını açıkladıKüresel Ekonomi
Küresel Ekonomi
Euro Bölgesi'nde işsizlik rekor düşük seviyede
Euro Bölgesi'nde işsizlik rekor düşük seviyede
Japonya Merkez Bankası faize dokunmadı
Japonya Merkez Bankası faize dokunmadı
Almanya'da işsiz sayısı 2 bin arttı
Almanya'da işsiz sayısı 2 bin arttı
ABD Başkanı Trump, Brezilya ve Güney Kore’ye bakırda gümrük vergisini açıkladı
ABD Başkanı Trump, Brezilya ve Güney Kore’ye bakırda gümrük vergisini açıkladı
Küresel piyasalar Fed sonrasında karışık!
Küresel piyasalar Fed sonrasında karışık!
Trump, Güney Kore ile ticaret anlaşması yaptıklarını duyurdu: Yüzde 15 vergi uygulanacak
Trump, Güney Kore ile ticaret anlaşması yaptıklarını duyurdu: Yüzde 15 vergi uygulanacak