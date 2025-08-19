ABD Hazine Bakanı Bessent’ten Fed atağı: Powell’ın koltuğu için görüşmeler yapılacak
ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Jerome Powell’ın yerine geçecek 11 güçlü adayla 1 Eylül itibariyle görüşmelere başlayacak. Bessent, “inanılmaz bir grup” olarak nitelediği adaylarla listeyi daraltarak Trump’a sunacak.
ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Fed Başkanı Jerome Powell'ın yerine geçecek 11 güçlü adayla İşçi Bayramı (1 Eylül) civarında görüşmelere başlayacağını duyurdu.
Trump'a daraltılmış liste sunulacak
Bu görüşmelerin amacı, Başkan Donald Trump'a sunulacak nihai listeyi daraltmak olacak.
Bessent listedeki isimleri 'inanılmaz bir grup' diye niteledi
Bessent, adayların "inanılmaz bir grup" olduğunu belirterek, hepsine açık bir zihinle yaklaşmayı dört gözle beklediğini ifade etti. Bessent, görüşmelerin "muhtemelen İşçi Bayramı'ndan hemen önce veya hemen sonra" gerçekleşeceğini ve listenin Başkan Trump'a sunulmak üzere daraltılmaya başlanacağını sözlerine ekledi.