ABD Hazine Bakanı Bessent'ten Fed'e faiz indirimi çağrısı

ABD'de Fed'e yönelik faiz indirim çağrıları hız kesmeden devam ediyor.

Bloomberg'e bir söyleşi veren ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Fed'in faizleri 150-175 baz puan indirmesi gerektiğini belirtti.

Bessent Eylül ayında faiz indirimlerinin 50 baz puanla başlaması gerektiğini söyledi.

Bessent, Fed başkanlığına yönelik değerlendirmelerde de bulundu. Fed bünyesinde görev yapan isimlerden oluşan bir listeleri olduğunu belirten Bessent özel sektörde çalışan isimlere de baktıklarını söyledi.

Trump'ın Fed başkanlığı tercihi konusunda açık fikirli olduğunu iddia eden Bessent, Trump'ın Janet Yellen ve John Taylor gibi isimlere baktığını da söyledi.

Bessent tek istediklerinin olumlu ekonomik veriler olduğunu ifade ederken Fed'in geniş kapsamlı tahvil alımlarına geri dönmeye ihtiyacı olmayacağını da belirtti.