ABD Hazine Bakanı Scott Bessent: Trump, yeni Fed başkanını önümüzdeki hafta açıklayabilir

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Dünya Ekonomik Forumu kapsamında İsviçre’nin Davos kasabasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Fed başkanlığı için dört güçlü adayın değerlendirildiğini belirtti. Bessent, nihai kararın Başkan Trump’a ait olduğunu ve önümüzdeki hafta bu konuda bir açıklama yapılmasının muhtemel olduğunu aktardı.

Bessent, ABD-Avrupa ilişkilerinde güven mesajı verdi

Bessent, açıklamalarında ABD-Avrupa ilişkilerine dair de güven verdi. Grönland üzerinden tartışılan tarifelerle ilgili sorunun kısa sürede çözüleceğine inandığını belirten Bakan, liderlerin durumu tırmandırmayacağını ve sonuçların herkes için olumlu olacağını ifade etti. Bir gazetecinin olası bir ABD-Avrupa ticaret savaşını sorması üzerine de Bessent, “Neden en kötü senaryoyu düşünüyorsunuz? Derin bir nefes alın” diyerek endişeleri yatıştırdı.

Fed başkanlığı için öne çıkan adaylar

Mevcut Fed Başkanı Jerome Powell’ın görev süresi Mayıs 2026’da sona ererken, yeni başkanlık için öne çıkan adaylar arasında BlackRock yöneticisi Rick Rieder, Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller ve eski Fed Yönetim Kurulu Üyesi Kevin Warsh bulunuyor. Bessent’in açıklamaları, Trump’ın kararına dair beklentileri artırırken, adayların ekonomi politikalarındaki yönelimleri de yatırımcılar tarafından yakından izleniyor.