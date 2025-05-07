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ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'ten Çin açıklaması: Müzakereler cumartesi başlayacak

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ABD ile Çin arasındaki gümrük vergisi müzakerelerinin cumartesi günü İsviçre’de başlayacağını ve görüşmelerin Ticaret Temsilcisi Greer ile birlikte yürütüleceğini açıkladı.

Haber Merkezi
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ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'ten Çin açıklaması: Müzakereler cumartesi başlayacak
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ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ABD Temsilciler Meclisinin Finansal Hizmetler Komitesi'nde düzenlenen oturumda konuştu.

Hangi ülkelerle ticaret anlaşması yapılmasına yakın olunduğuna dair soruyu cevaplayan Bessent, müzakerelerin hala sürmesi dolayısıyla bunu söylemenin ABD'nin yararına olmayacağını ve olası anlaşmaları tehlikeye atabileceğini kaydetti.

Bessent, detayları açıklayamayacağını ancak ABD'nin önemli ticaret partnerleriyle görüşmelerin devam ettiğini dile getirdi.

"Müzakereler cumartesi günü başlayacak"

ABD'nin Çin ile tarife müzakerelerine dair soruyu yanıtlayan Bessent, "İsviçre'ye gideceğim ve müzakereler cumartesi günü başlayacak." dedi.

Bessent, Çin ile görüşmelerin kendisi ve ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer tarafından yürütüleceğini ifade etti.

Çin ile görüşmelerin ileri düzeyde olup olmadığı sorusuna cevaben Bessent, görüşmeler konusunda cumartesi günü başlangıç yapacaklarını dolayısıyla henüz ileri düzey denemeyeceğini söyledi.

Bessent, herhangi bir ticaret anlaşması konusunda nihai kararı ABD Başkanı Donald Trump'ın vereceğini kaydetti.

Ne olmuştu?

ABD Hazine Bakanlığından dün yapılan açıklamada, Bessent'in 8 Mayıs'ta İsviçre'ye gideceği ve orada "Çin'in ekonomik konulardaki baş temsilcisiyle" bir araya geleceği bildirilmişti.

Ayrıca ABD Ticaret Temsilciliği (USTR) de Temsilci Greer'ın İsviçre'ye gideceğini ve Çinli mevkidaşıyla bir araya gelerek ticaret konularını ele alacağını duyurmuştu.

ABD Hazine Bakanı Bessent ve Ticaret Temsilcisi Greer'ın bu hafta İsviçre'de Çinli yetkililerle görüşeceğinin açıklanmasının ardından Çin tarafı da Ekonomik İlişkilerden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Hı Lifıng'ın ABD'li yetkililere görüşeceğini doğrulamıştı.

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