ABD Hazine Bakanı Yellen: İşaretleri takip ediyoruz

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nde konuştu. Yellen, "Bizim görevimiz Hazine nakit dengesini güvenli ve uygun bir seviyede yeniden inşa etmek, ancak bunun federal hükümet için maliyetini minimize etmenin ve piyasada bir bozulmadan kaçınmanın en iyi yolu konusunda piyasada katılımcıları ile geniş şekilde danışma içindeyiz" dedi.

Yellen konuşmasında, Avrupa Birliği'nin Şirket Sürdürülebilirlik Raporlama Direktifi'nden duydukları endişeyi de dile getirdi.

Bu direktifin Amerikan şirketlerini etkileyebileceğini ifade eden Yellen, "AB ile danışmalarda bulunuyoruz ve Direktif'in AB sınırlarının dışına yansımalarını netleştirmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

ABD Hazine Bakanı konuşmasında ayrıca, Pekin ayrışma bağları koparma girişiminin Washington için "felaket" olacağını da savundu.

Komite'nin sorularını yanıtlayan Yellen, ABD ile Çin arasında serbest ticaret ve yatırımın, "sağlıklı bir rekaketin" daha hızlı inovasyon ve teknik ilerlemeyi getirebileceğini savundu. Yellen, Çin'de yüzlerce milyon insanı yoksulluktan kurtaracak ekonomik ilerlemeyi engellemenin ABD'nin çıkarına olmayacağını belirtti.

Yellen, "ABD, Çin'e ilişkin ulusal güvenlik, ticaret ve insan hakları endişelerini düzeltmeli, ancak Çin ile bağları koparmak büyük bin hata olur" dedi.