ABD Hazine Bakanı Yellen: İşgücü piyasası sağlıklı, istihdam güçlü

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, işgücü piyasasının sağlıklı olduğunu belirterek istihdamın hala güçlü bir şekilde sürdüğünü ifade etti. Yellen, Kuzey Carolina'da gazetecilere yaptığı açıklamalarda, işgücü piyasasının son bir yıl içinde biraz gevşediğini ancak mevcut işsizlik oranının tarihi normlara göre hala oldukça düşük seviyelerde olduğunu vurguladı.

"Benim görüşüm, iş yaratmaya devam eden sağlıklı bir işgücü piyasasına sahip olduğumuz yönünde," diyen Yellen, mevcut koşulların olumlu olduğunu dile getirdi.

haberler/abd-hazine-bakani-yellen-saglikli-bir-isgucu-piyasasina-sahibiz-h3709" target="_blank" rel="noopener">CNBC-e'nin haberine göre Yellen’ın bu açıklamaları, ABD'de özel sektör istihdamına dair Ağustos verilerinin açıklanmasının ardından geldi. ADP verilerine göre, özel sektör istihdamı Ağustos ayında sadece 99 bin artış gösterdi ve bu rakam piyasa beklentilerinin oldukça altında kaldı. 2021’den bu yana kaydedilen en düşük istihdam artışı, ekonomideki yavaşlamaya dair endişeleri güçlendirdi.

Temmuz ayındaki işsizlik oranı ise yüzde 4,3'e yükselerek, 2021’den bu yana en düşük seviyeye gerileyen açık iş pozisyonlarıyla birlikte, resesyon korkularını yeniden gündeme taşıdı. Fed yetkilileri, işgücü piyasasında daha fazla gevşeme olmasına izin vermeyeceklerini vurgularken, bankanın iki hafta içinde faiz indirimi yapması bekleniyor. Ancak, yatırımcılar ABD Merkez Bankası'nın 25 baz puan yerine 50 baz puanlık bir indirim yapıp yapmayacağına dair sinyaller arıyor.