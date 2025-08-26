ABD Hazine Bakanı'ndan Fed ve gümrük vergileri açıklaması

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, öncelikli olarak gümrük vergisi gelirlerinde artışın devam edeceğini söyledi.



ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Salı günü yaptığı açıklamada, Hazine Bakanlığı'nın şu anda rekor seviyede gümrük vergisi geliri topladığını ve gelecek ay daha da artış beklendiğini söyledi.

Bloomberg HT'nin aktardığına göre Bessent, bugün düzenlenen kabine toplantısında, "Eylül ayında gümrük vergisi gelirlerinde artış göreceğimizi düşünüyorum" dedi.

"Fed'in bağımsızlığı siyasi bir düzenlemeden kaynaklanıyor"

Bessent, aynı toplantıda Fed'in hükümet çerçevesindeki pozisyonuna da değinerek, "Fed'in bağımsızlığı siyasi bir düzenlemeden kaynaklanıyor" dedi. Merkez bankasının etkinliği için kamuoyu güveninin temel olduğunu vurgulayan Bessent, "Fed'e itibar kazandıran tek şey kamuoyunun güvenidir" ifadesini kullandı.