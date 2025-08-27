ABD Hazine Bakanından 'Nvidia' açıklaması: Hisse alınacak mı?

ABD Hazine Bakanı Bessent, kilit teknoloji sektörlerinde kamu yatırımlarının genişletilmesine ilişkin spekülasyonlara rağmen federal hükümetin Nvidia'dan hisse almayı düşünmediğini doğruladı.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, "Nvidia'nın finansal desteğe ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum, dolayısıyla şu anda böyle bir şey söz konusu değil" dedi. Açıklama, ABD'nin yarı iletken endüstrisini güçlendirme ve ulusal güvenlik için kritik öneme sahip tedarik zincirlerini güvence altına alma çabalarına olan ilginin arttığı bir dönemde geldi.

Trump yönetimi kısa bir süre önce Intel'in %9.8 hissesini satın alarak manşetlere çıkmış ve stratejik sektörlerde yeni bir hükümet müdahalesi stratejisinin sinyalini vermişti. Bu hamle, daha önce U.S. Steel'in Japon Nippon Steel'e satışını onaylarken yönetimin operasyonlar üzerindeki gözetimini sürdürmek için "altın hisse" olarak adlandırılan hisseyi almasının ardından geldi.

Nvidia şimdilik bu kamu mülkiyeti trendinin bir parçası olmayacak olsa da Bessent, gemi yapımı gibi diğer sektörlerin de devlet desteği ya da mülkiyeti için sıraya girebileceğini ima etti. "Gemi inşası gibi yeniden şekillendirdiğimiz başka sektörler de olabilir mi? Elbette, böyle şeyler olabilir" dedi.

Bu açıklamalar, Trump yönetiminin sanayi politikası yaklaşımını genişlettiğini ve ABD'nin ekonomik ve ulusal güvenlik çıkarları için hayati önem taşıyan sektörleri seçici bir şekilde hedeflediğini gösteriyor.