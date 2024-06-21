ABD Hazine Bakanlığı, hiçbir büyük ticaret ortağının döviz kurunu manipüle etmediğini açıkladı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "ABD'nin Başlıca Ticari Ortaklarının Makroekonomik ve DövizPolitikaları Raporu"nun Kongre'ye sunulduğu belirtildi.

ABD'nin mal ve hizmet ticaretinin yaklaşık yüzde 78'ini gerçekleştirdiği büyük ticari ortaklarının uygulamalarının değerlendirildiği aktarılan açıklamada, ülkenin başlıca ticaret ortaklarından hiçbirinin Aralık 2023'e kadarki dört çeyrek boyunca etkili ödemeler dengesi ayarlamalarını önlemek veya uluslararası ticarette haksız rekabet avantajı elde etmek amacıyla kendi para birimi ile ABD doları arasındaki döviz kurunu manipüle etmediği sonucuna varıldığı kaydedildi.

Açıklamada, Aralık 2023'te sona eren dört çeyrek boyunca, hiçbir büyük ticaret ortağının ilgili yasa kapsamında gelişmiş analiz yapılması için kriterleri sağlamadığı ifadesi yer aldı.

Japonya, İzleme Listesi'ne eklendi

Hazine'nin döviz uygulamalarına ve makroekonomik politikalarına yakından dikkat edilmesi gereken başlıca ticaret ortaklarının bulunduğu "İzleme Listesi"ne de işaret edilen açıklamada, Çin, Japonya, Malezya, Singapur, Tayvan, Vietnam ve Almanya'nın bu listede yer alan 7 ülke olduğu belirtildi.

Söz konusu listeye Japonya'nın dahil edilmesi dikkati çekti.

Ayrıca açıklamada, Hazine'nin Çin'e şeffaflığı artırma çağrısını yinelediği, Çin'in döviz müdahalesini yayınlamaması ve döviz kuru politikasının temel özellikleri hakkında şeffaflığın olmamasının ülkeyi büyük ekonomiler arasında aykırı bir konuma getirdiği ve Hazine'nin yakından izlemesini gerektirdiği belirtildi.