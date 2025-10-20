  1. Ekonomim
ABD Hazine kâğıdı getirileri büyüme verileriyle hareket ediyor

ABD Hazine kâğıdı getirilerini büyüme beklentileri yönlendiriyor.

ABD Hazine kâğıdı getirileri büyüme verileriyle hareket ediyor
Goldman Sachs analistleri, ABD verilerinin eksikliğine rağmen büyüme fiyatlandırmasının ABD Hazine tahvillerinde belirleyici rol oynadığını savundular.

Analistler, bu yılın başındaki dalgalı dönemlerin aksine, ABD Hazine tahvillerinin son dönemde geleneksel hedge değerini koruduğunu ve hem mutlak anlamda hem de diğer vade türlerine kıyasla değer kazandığını belirttiler.

Analistler, "Değerlemeler aralığın en yüksek seviyesinde" ifadelerini kullandılar.

