ABD Hazine kâğıdı getirileri yükseldi
ABD tahvil getirileri, üç günlük düşüşün ardından artan jeopolitik gerilimlerin etkisiyle yeniden yükseldi. Resmî verilerin geciktiği haftada, yatırımcıların gözü yarın açıklanacak eylül ayı TÜFE verisine çevrildi.
ABD Hazine kâğıdı getirileri, üç günlük düşüşün ardından artan jeopolitik gerilimlerle birlikte yükseldi. 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3,982, 2 yıllık faiz yüzde 3,456 seviyesinde.
Haftalık işsizlik başvuruları ve Chicago Fed faaliyet endeksi, hükümetin kapalı olması nedeniyle yayımlanamadı.
Yarın ABD'de eylül ayı TÜFE verisi açıklanacak. Fed, faiz kararını ise 29 Ekim'de açıklayacak.