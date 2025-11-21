ABD Hazine kâğıdı getirilerinde gerileme bekleniyor

TD Securities stratejistleri, ABD Hazine tahvillerinin 2026’da yeniden güçlü performans sergilemesini bekliyor. Kurum, 10 yıllık Hazine tahvili getirisinin yıl boyunca 50 baz puan düşerek 2026 sonunda yüzde 3,50 seviyesine gerileyeceğini öngörüyor. Bu tahmin, piyasa konsensüsünün ve vadeli beklentilerin altında kalıyor.

Stratejistler, küresel faizlerle ABD faizleri arasındaki güçlü korelasyonun, ABD getirilerindeki düşüşün diğer ülkelerde uzun vadeli borçlanma maliyetlerini sınırlayacağını belirtti.

SEB Research ise 2026’nın ilk çeyreğinde 10 yıllık ABD Hazine tahvili getirisinin yüzde 3,90’a gerilemesini bekliyor. Ancak baş stratejist Jussi Hiljanen, bu hedefe ulaşmak için piyasaların faiz indirimlerine yeniden güven duyması gerektiğini vurguladı. Fed’in son dönemdeki şahin söylemleri kısa vadeli belirsizlik yaratırken, önümüzdeki üç-dört ayda daha yumuşak Fed fiyatlaması ve düşük getirilerin temel senaryo olduğunu ifade etti.

Piyasada 10 yıllık Hazine tahvili getirisi ABD’de 1,2 baz puan düşerek yüzde 4,091’e, Asya işlemlerinde ise 1,4 baz puan gerileyerek yüzde 4,089’a indi.