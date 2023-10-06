ABD Hazine kağıtlarına yatırım sürüyor

Bank of America Global Research bugün yayınladığı raporda, sabit getiri piyasasındaki çöküşün "tüm zamanların en büyük tahvil ayı piyasasına" neden olduğunu ve ABD 30 yıl vadeli Hazine kağıdı getirisinin zirveden kaybının %50'ye ulaştığını bildirdi

BofA, EPFR verilerinden derlediği haftalık 'Sermaye Akışı' raporunda, tahvil fonlarının 4 Ekim haftasında 2,5 milyar dolar çıkış gördüğünü, ancak Hazine tahvillerine 4,6 milyar dolar giriş olduğunu ve Hazine tahvillerine 34 haftadır giriş olduğunu söyledi.

Michael Hartnett liderliğindeki BofA stratejistleri, "Burada teslimiyet yok," dedi.

Hisse senedi fonları 4 Ekim haftasında 3,3 milyar dolar giriş görerek yılbaşından bugüne 110 milyar dolar sermaye giriş sağladılar.

Michael Hartnett liderliğindeki BofA stratejistleri, "Yatırımcılar 2023'te ne tahvil ne de hisse senedi sattı, herkes düşüşte ama kimse satmadı" değerlendirmesini yaptılar.

Hartnett, tahvillerin 2024'ün ilk yarısında en iyi performans gösteren varlık olmasını beklediğini söyledi. "2024 yılında yüksek faiz oranları ekonomiyi resesyona sürüklediğinde, değer kaybeden tahviller geri dönüş yapacak" ifadelerini kullanan Hartnett, tahvil ve hisse senedi piyasaları tarafından fiyatlanan durgunluk "ekonomik verilere dönüştüğünde, tahviller büyük bir ralli yapacak ve tahviller 2024'ün ilk yarısında en iyi performans gösteren varlık sınıfı olacaktır" diye yazdı.

Hartnett lideriğindeki ekibin raporunda "Sabırsızlıkla teslimiyet satışlarını ve yükseliş politikasını tetikleyecek bir durgunluk veya kredi olayı bekleniyor. Bu da resesyonu zaten iskonto etmiş olan varlıklarda büyük bir ralliyi tetikleyecektir" denildi.

Hisse senetleri için Hartnett, S&P 500'ün 3.600 ila 4.200 aralığının üst yarısında satılmasını tavsiye ediyor ve "ayı piyasasının bitmemiş bir işi olduğuna ikna olmuş durumda"