ABD Hazine tahvillerinin getirileri düşmeye devam ediyor

10 yıllık Hazine tahvili TSİ 12:29'da bir baz düşerek yüzde 4,597 seviyesine geriledi. 2 yıllık Hazine tahvili getirisi bir baz puan düşerek yüzde 4,2230'a geriledi.

Yatırımcılar, yeni konut inşaat projelerinin sayısını gösterecek olan aralık ayı konut başlangıçları verisi de dahil olmak üzere daha fazla ekonomik veri bekliyor. Yatırımcılar aynı zamanda aralık ayına ait inşaat ruhsatı verilerini de bekleyecek.

Fed Başkan Yardımcısı Christopher Waller enflasyonun düşmeye devam etmesi halinde merkez bankasının bu yıl faiz oranlarını birden fazla kez düşürebileceğini söyledi.

Waller, "Enflasyon verileri iyi geldiği ya da bu yolda devam ettiği sürece, faiz indirimlerinin piyasaların fiyatladığından daha erken gerçekleşeceğini kesinlikle görebilirim" dedi.

ABD Hazine kâğıtları makro verilere hassas olmaya devam edecek

SEB Research stratejisti Jussi Hiljanen, son ABD istihdam ve enflasyon raporlarına verilen tepkilerin ABD Hazine piyasasının makro verilere karşı ne kadar hassas olduğunu gösterdiğini söyledi.

SEB Reseach stratejisti, “Fed'in bir süre daha beklemede kalacak olmasıyla birlikte, volatilite önümüzdeki aylarda da devam edecek gibi görünüyor” dedi.