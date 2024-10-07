ABD Hazine tahvillerinin getirisinde yükseliş yüzde 4 oldu

ABD 10 yıl vadeli Hazine tahvilinde getiri 7 Ağustos'tan bu yana ilk kez yüzde 4'e çıkarken, 2 yıllık Hazine tahvilinin getirisi de 3 baz puandan fazla yükselerek yüzde 4'e ulaştı.

Hazine getirileri, tarım dışı istihdam verisinin beklenenden daha iyi gelmesiyle yükselişe geçti.

Tarım dışı istihdam, eylül ayında 254 bin artarken, beklenti 150 binin çok üstünde gelmişti.

ABD'den gelen güçlü veriler, ekonominin sağlam bir performans sergilediğini gösterirken, Fed'in eylülde yaptığı 50 baz puanlık faiz indiriminin ardından daha küçük faiz indirimleri beklentisine neden oluyor.

CME Group’un FedWatch aracı, yatırımcıların merkez bankasının kasım ayındaki bir sonraki toplantısında çeyrek puanlık bir faiz indirimi olma olasılığını şu an yüzde 91 olarak fiyatlıyor.

Yatırımcılar, Fed yetkilileri Neel Kashkari, Raphael Bostic, Michelle Bowman ve Alberto Musalem’in pazartesi günü yapacakları konuşmalarda faizlerin yönü hakkında daha fazla ipucu arayacaklar. Ayrıca, yatırımcılar Ortadoğu'daki çatışmayı ve bunun küresel piyasalara etkisini izlemeye devam ediyor.