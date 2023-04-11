ABD Hazinesi: Bankacılık sistemi güçlü ve dirençli

Silicon Valley Bank'ın iflası ile gündeme gelen ve küresel finans sistemine yönelik güveni sarsan banka iflaslarını hakkında ABD Hazine Bakanlığı Müsteşarı Jay Shambaugh, piyasalara güven aşılayan bir açıklmada bulundu.

Yaptığı açıklamda son yaşanan 'bankacılık' olaylarına rağmen, ABD bankacılık sisteminin güçlü ve dirençli olduğunu ifade eden Jay Shambaugh, konuyu takip etmeye devam ettiklerini belirterek yetkililerin finansal dayanıklılığı desteklemek için yabancı meslektaşlarıyla çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

Shambaugh, son banka iflaslarının ve gelişmelerin, kredi riskine odaklanan 2008 küresel mali krizinden çok farklı olduğunu, ancak düzenleyicilerin hem yurt içinde hem de yurt dışında likiditeye olan güveni artırmak için çok çalıştıklarını ifade etti.