ABD Hazinesi, IMF ve Dünya Bankası'ndan likidite baskısı konusunda yeni adımlar istedi

Hazine'nin uluslararası finanstan sorumlu müsteşarı Jay Shambaugh, Atlantic Council'de düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada, Hazine'nin yüksek ancak sürdürülebilir borçları olan ve likidite baskısıyla karşı karşıya kalan ülkeler için “daha iyi bir yol bulmak üzere” bu kurumlarla birlikte çalıştığını söyledi.

IMF ve Dünya Bankası'ndaki hâkim ABD hisselerini denetleyen Shambaugh, kurumların bu ayın sonundaki yıllık toplantılarında, geçici şoklarla uğraşan çok sayıda ülkenin ihtiyaçlarını karşılayacak yeni mekanizmalar ve program tasarım değişiklikleri geliştirme konusunda ilerleme kaydedebileceklerini umduğunu belirtti.

Shambaugh, “Sürdürülebilir kalkınmaya kendini adamış bir ülkeyseniz ve önemli reform tedbirlerinin yanı sıra önemli finansman kaynaklarının kilidini açmak için IMF ve çok taraflı kalkınma bankalarıyla ilişki kurmaya istekliyseniz, likidite ihtiyaçlarınızı sürdürülebilir uzun vadeli kalkınmanızı destekleyecek şekilde karşılamak için ikili, çok taraflı ve özel sektör kaynaklarından bir finansman paketi oluşturulmalıdır” dedi.

Planın uluslararası finans kuruluşlarında “sıkı çalışma ve yenilikçilik gerektireceğini” belirten Shambaugh, kredi ve reform programlarını, geçici mali ayarlamaların altyapı gibi önemli yatırımlarda kesintiler nedeniyle kalıcı zarara yol açmasını önleyecek şekilde tasarlamaları gerekeceğini sözlerine ekledi.