  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. ABD Hazinesi, yılın üçüncü çeyreğine ilişkin borçlanma tahminini düşürdü
Takip Et

ABD Hazinesi, yılın üçüncü çeyreğine ilişkin borçlanma tahminini düşürdü

ABD Hazine Bakanlığı, bu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin borçlanma tahminini 740 milyar dolara indirdi.

AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ABD Hazinesi, yılın üçüncü çeyreğine ilişkin borçlanma tahminini düşürdü
Takip Et

Bakanlık, bu yılın temmuz-eylül ve ekim-aralık dönemlerine ilişkin borçlanma tahminlerini açıkladı.

Açıklamada, Hazinenin 2024'ün üçüncü çeyreğinde 740 milyar dolar borçlanmasının beklendiği belirtildi.

Eylül sonu nakit dengesinin 850 milyar dolar olacağının öngörüldüğü kaydedilen açıklamada, borçlanma tahmininin nisan ayında duyurulan tahminden 106 milyar dolar düşük olduğu bildirildi.

Açıklamada, bu yılın dördüncü çeyreğinde de 565 milyar dolar borçlanmanın ve aralık sonu nakit dengesinin 700 milyar dolar olmasının beklendiği ifade edildi.

Hazinenin nisan-haziran döneminde 234 milyar dolar borçlandığı belirtilen açıklamada, bu çeyrek sonunda nakit dengesinin 778 milyar dolar olduğu bilgisi paylaşıldı.

Bakanlık, nisan ayında paylaştığı tahminde Hazinenin 2024'ün ikinci çeyreğinde 243 milyar dolar borçlanmasının beklendiğini, haziran sonu nakit dengesinin 750 milyar dolar olacağının öngörüldüğünü duyurmuştu.

ABD duyurdu: Ukrayna'ya yaklaşık 1,5 milyar dolar ek güvenlik yardımıABD duyurdu: Ukrayna'ya yaklaşık 1,5 milyar dolar ek güvenlik yardımıKüresel Ekonomi

 

İngiltere, Türkiye arasında ticaret görüşmeleri yeniden başlıyorİngiltere, Türkiye arasında ticaret görüşmeleri yeniden başlıyorDünya

 

Küresel Ekonomi
ABD Hazinesi, borçlanma tahminlerini 740 milyar dolara düşürdü
ABD Hazinesi, borçlanma tahminlerini 740 milyar dolara düşürdü
ABD duyurdu: Ukrayna'ya yaklaşık 1,5 milyar dolar ek güvenlik yardımı
ABD duyurdu: Ukrayna'ya yaklaşık 1,5 milyar dolar ek güvenlik yardımı
Almanya 6 ayda 80 bin yabancıya çalışma vizesi verdi, işveren örgütleri sayıyı yetersiz buldu
Almanya 6 ayda 80 bin yabancıya çalışma vizesi verdi
Kosova ile Suudi Arabistan arasında yeni kredi anlaşması
Kosova ile Suudi Arabistan arasında yeni kredi anlaşması
İklim krizinin ağır sonuçları sürüyor: Avrupa'da sahte zeytinyağı vakaları rekor seviyeye ulaştı
İklim krizi: Avrupa'da sahte zeytinyağı vakaları rekor seviyeye ulaştı
Almanya'da konut inşaatında kriz derinleşiyor: Büyük düşüş yaşanıyor
Almanya'da konut inşaatında kriz derinleşiyor