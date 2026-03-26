ABD Hazinesi’ne 243 milyar dolarlık mali kilit: Kesinleşen rakamlar ne söylüyor?

Fed’in kamuoyuyla paylaştığı 2025 kesinleşmiş mali tabloları, para politikasındaki sıkı duruşun merkez bankası bilançosuna kestiği faturayı netleştirdi. 2023 ve 2024 yıllarındaki rekor kayıplara kıyasla bir toparlanma sinyali verilse de, 18,7 milyar dolarlık son açık, bankanın üst üste üçüncü yılını da eksi bakiyeyle tamamladığını tescilledi. Bu tablo, enflasyonla mücadele kapsamında piyasadan likidite çekmenin bedelinin hala yüksek seyrettiğini ortaya koyuyor.

Gelir-gider dengesinde faiz makası kapanmıyor

Bilanço açığının merkezinde, Fed’in bankalara ödediği rezerv faizleri ile kendi portföyündeki tahvillerden sağladığı kupon gelirleri arasındaki uyumsuzluk yer alıyor. 2025 verilerine göre Fed’in toplam faiz giderleri 167,4 milyar dolara ulaşırken, faiz gelirleri 155,3 milyar dolarda kaldı. Fed, geçmişteki düşük faizli dönemlerde portföyüne kattığı uzun vadeli varlıklardan elde ettiği kazançla, güncel yüksek faiz oranları üzerinden yaptığı ödemeleri karşılamakta zorlanıyor. Bu durum, bankanın operasyonel bir zafiyetinden ziyade, sıkı para politikasının doğrudan bir yansıması olarak öne çıkıyor.

Hazine’ye kaynak aktarımı bir süre daha askıda

Mali raporun en kritik detayını ise ertelenmiş varlık (deferred asset) hesabındaki artış oluşturuyor. 2025 sonu itibarıyla bu hesap 243,5 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaştı. Fed’in işleyiş kuralları gereği, banka yeniden kâra geçip geçmiş dönem zararlarını tamamen mahsup etmeden ABD Hazinesi’ne herhangi bir kar transferi gerçekleştiremiyor. Bu da ABD bütçe açığının finansmanında önemli bir yer tutan Fed katkısının, bir süre daha devre dışı kalacağı anlamına geliyor.

Piyasa ve politika beklentileri

Milyar dolarlık bu zararlar Fed’in faiz kararı alma özgürlüğünü veya operasyonel gücünü teknik olarak engellemiyor. Ancak bilançonun yeniden artıya geçmesi için faiz oranlarının, Fed’in elindeki varlıkların getiri oranlarının altına ineceği bir denge noktasına ulaşması şart. Mevcut veriler ve piyasa projeksiyonları, bu mali toparlanma sürecinin 2026 yılından önce tamamlanmasının zor olduğuna işaret ediyor.