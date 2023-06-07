ABD Hazinesi'nin 1 trilyon dolarlık borçlanması bankaları zorlayacak

Stratejist ve analistler, borç tavanı kavgasının ardından yeni tahvil ihraçlarının faizleri artıracağından ve mevduatlardan büyük nakit çıkışını tetikleyeceğinden endişe ediyor.

ABD borç tavanının yükseltilmesini engelleyen anlaşmazlığın çözülmesinin ardından Hazine Bakanlığı, geçen hafta 2017'den bu yana en düşük seviyesini gören nakit dengesini yeniden inşa etmeye çalışacak.

1.1 TRİLYON DOLARLIK HAZİNE TAHVİLİ İHRAÇ EDİLECEK

Uluslararası yatırım bankası JPMorgan, Washington'un önümüzdeki dört ay içinde 850 milyar dolarlık tahvil ihracı ile 2023 sonuna kadar kısa vadeli hazine bonolarında 1,1 trilyon dolar borçlanmaya ihtiyaç duyacağını öngörüyor.

Analistler tarafından dile getirilen başlıca endişe, yeni ihraçların büyük hacminin devlet borçlarının getirisini artırarak banka mevduatlarından nakit çekeceği yönündeydi.

“HERKES SELİN GELMEKTE OLDUĞUNU BİLİYOR”

Financial Times’a konuşan TD Securities stratejistİ Gennadiy Goldberg, "Herkes selin gelmekte olduğunu biliyor. Faizler bu sel nedeniyle yükselecek. Hazine bonoları daha da ucuzlayacak. Bu da bankalar üzerinde baskı yaratacak."

Stratejist Goldberg, gelinen süreçte 2008’deki finansal ve 2020'deki pandemi gibi krizlerin dışında hazine bonosu ihracında tarihteki en büyük artışı beklediğini söyledi. Analistler, bonoların birkaç gün ile bir yıl arasında değişen vadelere sahip olacağını belirtiyor.

PGIM Fixed Income'ın eş yatırım müdürü Gregory Peters ise artan arz beklentisiyle getirilerin çoktan yükselmeye başladığını dile getirdi.

Bu değişim, faiz oranlarındaki artış ve bölgesel kreditörlerin başarısızlığı nedeniyle müşterilerin daha yüksek getirili alternatifler aramasına yol açtığı için bu yıl zaten düşen ABD banka mevduatları üzerindeki baskıyı artırıyor.

TERS REPOYA GÜNLÜK 2.2 MİLYON DOLAR

Halihazırda, Fed'in gecelik ters repo anlaşması aracına (RRP), çoğu para piyasası fonlarından olmak üzere, her gece yaklaşık 2,2 milyon dolar yatırılıyor.

Analistler, bu nakdin Fed'in sağladığı imkândan çok daha yüksek getiri sağlaması halinde Hazine bonosu satın almak için yeniden kullanılabileceğini belirtiyor. Ancak RRP oranı faiz oranlarıyla birlikte hareket ediyor. Dolayısıyla, yatırımcılar Fed'in para politikasını sıkılaştırmaya devam edeceğini bekliyorlarsa, nakitlerini tahvil almak yerine merkez bankasında gecelik olarak tutmaları olası.