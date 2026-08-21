ABD hisse fonlarına 11,7 milyar dolarlık giriş

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ABD'de yatırımcılar, güçlü bilanço sezonu ve enflasyondaki ılımlamanın desteğiyle 19 Ağustos'ta sona eren haftada üst üste ikinci kez hisse senedi fonlarında net alıcı oldu.

LSEG Lipper verilerine göre ABD hisse fonlarına haftalık net giriş 11,72 milyar dolar ile 29 Temmuz'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Bilanço sezonunda açıklama yapan 468 S&P 500 şirketinin yaklaşık yüzde 85'inin analistlerin ortalama kâr beklentilerini aşması yatırımcı iştahını destekledi. Anthropic'in güçlü gelir büyümesi öngörüsü de teknoloji ve yapay zekâ temasına ilgiyi artırırken, piyasaların odağı gelecek hafta açıklanacak Nvidia sonuçlarına çevrildi.

Buna karşın yükselen ABD tahvil faizleri ve petrol fiyatlarındaki artış risk iştahını baskıladı. Perşembe günü Dow Jones yüzde 1,32, S&P 500 yüzde 0,87 ve Nasdaq Composite yüzde 1,00 geriledi.

Büyük ölçekli şirket fonlarına güçlü giriş

Hafta boyunca büyük ölçekli ABD şirketlerine yatırım yapan fonlara 9,58 milyar dolar, çoklu piyasa değerine odaklanan fonlara ise 1,36 milyar dolar giriş gerçekleşti.

Orta ölçekli şirket fonlarından 809 milyon dolar, küçük ölçekli şirket fonlarından ise 70 milyon dolar çıkış yaşandı.

Sektörel fonlardan 3,1 milyar dolar çıkış

Sektörel fonlardan toplam 3,1 milyar dolar çekildi. Finans sektörü fonlarından 1,87 milyar dolar, temel tüketim fonlarından 623 milyon dolar ve sanayi fonlarından 444 milyon dolar çıkış olurken, teknoloji fonlarına 287 milyon dolar giriş kaydedildi.

Tahvil fonlarında 15 Temmuz'dan bu yana en güçlü alım

ABD tahvil fonlarına ise 9,92 milyar dolar net giriş gerçekleşerek 15 Temmuz'dan bu yana en güçlü haftalık alım görüldü.

Para piyasası fonlarından 3,57 milyar dolar çıkış yaşanırken iki haftalık giriş serisi sona erdi.