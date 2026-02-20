ABD hisse senedi fonlarına güçlü sermaye girişi gerçekleşti

Lipper verilerine göre, yatırımcılar söz konusu haftada net 11,77 milyar dolarlık ABD hisse senedi fonu alımı gerçekleştirerek 14 Ocak'tan bu yana en büyük haftalık net alımı yaptı.

UBS Global Wealth Management'tan Mark Haefele, "Genel ABD hisse senedi piyasasına ilişkin görüşümüz olumlu, ancak yatırımcılar yoğunlaşmış teknoloji pozisyonlarını çeşitlendirmeyi düşünmeli. Teknoloji içinde seçicilik anahtar rol oynuyor" dedi.

ABD değer fonları, ikinci hafta üst üste ilgi görerek 2,65 milyar dolar net giriş çekti. Büyüme fonları ise 2,28 milyar dolar net çıkış kaydetti.

ABD sektörel fonlarına giriş 1,82 milyar dolar ile ikinci hafta üst üste devam ederken, sanayi ve teknoloji sektörleri sırasıyla 1,3 milyar dolar ve 1,19 milyar dolar net alım gördü.

Tahvil fonlarına yönelik ilgi de sürdü. ABD tahvil fonları yedinci haftasında da net giriş kaydederek 10,27 milyar dolar yatırım çekti. Kısa ve orta vadeli yatırım yapılabilir kredi notuna sahip fonlar 3,61 milyar dolar, genel yurt içi vergilendirilebilir sabit getirili fonlar 2,56 milyar dolar ve kısa-orta vadeli devlet tahvili fonları 2,26 milyar dolar net giriş gördü.

Para piyasası fonlarına ise 12,79 milyar dolarlık net giriş gerçekleşti.