ABD hisse senedi piyasasında ralli yaşanacak

Leuthold Group'un baş yatırım stratejisti Jim Paulsen, ABD hisse senedi piyasalarının gelecek yıl en az yüzde 25'lik bir ralli yaşayacağını öngördü.

S&P 500'ün gelecek 12 ayda 5000 puan seviyesini göreceğini öngören Paulsen, yatırımcıların Fed'e ve yaptığı faiz artırımlarının etkilerine çok fazla odaklanmakta olduklarını ifade etti.

Bloomberg TV'ye yaptığı açıklamada, "Yeni bir boğa piyasasının başlangıcında olduğumuzu düşünüyorum" diye konuşan Paulsen, "Fed odadaki tek politika yönlendirici değil. Başkaları da var ve bunların bir çoğu hali hazırda politika gevşetmeye başladılar" dedi.

ABD'nin hala bir resesyondan kaçınabileceğini düşündüğünü de ifade eden Paulsen, "Çok fazla kötümserlik var. Resesyon olasılığı çok fazla iskonto edildi ve bir pozitif sürpriz için kapıları açtı, insanlar bunu yakalamalı" diye konuştu.