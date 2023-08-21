ABD hisse senetleri için iki farklı görüş

Wall Street stratejistlerinden Morgan Stanley'den Michael Wilson ve Goldman Sachs Group'tan David Kostin, üç haftalık düşüşün ardından ABD hisse senetlerinin görünümü konusunda farklı görüşleri savunuyorlar.

Bloomberg News'un haberine göre, Morgan Stanley'den Michael Wilson yaptığı değerlendirmede, yatırımcıların "ekonomik dayanıklılığın sürdürülebilirliğini sorgulamaya" başlamaları halinde hisselerin daha da zayıflayabileceğini savunurken, Goldman Sachs Group'tan David Kostin ise, ekonominin yumuşak iniş rotasında kalması halinde yatırımcıların risklerini daha da artırmaları için alan olduğunu söyledi.

Kostin yayınladığı yatırımcı notunda notunda, Goldman Sachs'ın hisse senedi duyarlılık göstergesinde geçtiğimiz hafta yaşanan düşüşün "kısa süreli" olmasını beklediğini ve "piyasa ortamı iyileşmeye devam ederse" hedge fonların, yatırım fonlarının ve perakende tüccarların hepsinin yükseliş yönündeki pozisyonlarını artıracaklarını öngördüğünü vurguladı.

Wilson ise hisse senedi yatırımcılarının artık yumuşak iniş konusunda fazla iyimser olduklarını savundu ve soğuyan enflasyonun Amerika'nın fiyatları yükseltme kabiliyetini kısıtladığını ve tüketici talebinin azalması halinde bunun yıl boyunca daha da kötüleşeceğini iddia etti.

Wilson yayınladığı yatırımcı notunda ayrıca, "Yumuşak iniş ve buna bağlı olarak fiyatlama gücünde bir toparlanma açısından sorunun cevabını henüz bilmediğimizi söylemek doğru olur. Temellerin beklediğimiz gibi kötüleşmesi ve piyasanın kötüleşmemesi durumunda, piyasaların 'riskten uzak dur' görünümünün muhtemelen sonbahar/kış boyunca bizimle kalacağına inanıyoruz" dedi.