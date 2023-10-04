ABD hizmet sektöründe beklentiye paralel revizyon

ISM, eylül ayına ilişkin hizmet sektörü PMI verisini açıkladı.

Buna göre, ISM hizmet sektörü PMI verisi eylülde önceki aya kıyasla 0,9 azalarak 53,6'ya indi.

Piyasa beklentilerine paralel gerçekleşen ve hizmet sektöründeki büyümenin yavaşladığına işaret eden endeks, ağustosta 54,5 olarak gerçekleşmişti.

Üretim endeksi, eylülde aylık bazda 1,5 puanlık artışla 58,8'e çıkarken, yeni siparişlere ilişkin endeks 5,7 puan azalışla 51,8'e geriledi. İstihdam endeksi de bu dönemde 1,3 puan azalarak 53,4'e düştü.

Bu dönemde hizmet sektörünün 13 alt sektöründe büyüme kaydedilirken, 5 sektörde daralma yaşandı. Daralma kaydedilen sektörler arasında tarım, ormancılık, balıkçılık ve avcılık; sanat, eğlence ve dinlenme; konaklama ve gıda hizmetleri; şirket yönetimi ve destek hizmetleri ile toptan ticaret yer aldı.

Hizmet sektörü PMI verisinde hafif aşağı yönlü revizyon

S&P Global de eylül ayına ilişkin hizmet sektörü PMI nihai verilerini açıkladı.

Buna göre, eylül ayı hizmet sektörü PMI verisi 50,2'den 50,1'e revize edildi. Hizmet sektörü PMI, ağustosta 50,5 olarak kaydedilmişti.

İmalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI ise eylülde önceki aya kıyasla değişim göstermeyerek 50,2 oldu.

S&P Global Başekonomisti Chris Williamson, verilere ilişkin değerlendirmesinde, eylül ayına ilişkin nihai PMI verilerinin, yazın başlarında büyümenin yeniden canlanmasının ardından ABD ekonomisinin yeniden soğumaya başladığına dair işaretleri güçlendirdiğini belirtti.

Williamson, hizmet sektöründeki enflasyonist baskıların rahatsız edici derecede "yapışkan" olmaya devam ettiğini ifade etti.

ISM ve PMI verilerinin 50'nin üzerinde değer alması genişlemeye, 50'nin altında değer alması ise daralmaya işaret ediyor.