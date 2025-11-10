  1. Ekonomim
  ABD hükümet kapanması cuma gününe kadar sona erebilir
ABD hükümet kapanması cuma gününe kadar sona erebilir

ABD Senatosu, ABD tarihinin en uzun hükümet kapanmasını sona erdirmek için yapılan prosedür oylamasında 60'a karşı 40 oyla ilerleme kaydetti. Oylama, hükümetin yeniden açılmasına yönelik önemli bir adımı temsil ediyor ancak nihai geçiş henüz planlanmadı.

ABD hükümet kapanması cuma gününe kadar sona erebilir
TD Securities Kıdemli Asya-Pasifik Faiz Stratejisti Prashant Newnaha, Senato oylamasını "kritik bir adım" olarak nitelendirdi ve "piyasaların ABD hükümet kapanmasının sona ermekte olduğu fikrine ısındığını" belirtti.

Newnaha, Çarşamba günü Temsilciler Meclisi'nde oylama yapılmasını bekliyor ve hükümetin Cuma gününe kadar yeniden açılacağını öngörüyor. Ancak prosedürel gecikmelerin hala ortaya çıkabileceği konusunda uyarıda bulundu.

