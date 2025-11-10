ABD hükümet kapanması cuma gününe kadar sona erebilir

TD Securities Kıdemli Asya-Pasifik Faiz Stratejisti Prashant Newnaha, Senato oylamasını "kritik bir adım" olarak nitelendirdi ve "piyasaların ABD hükümet kapanmasının sona ermekte olduğu fikrine ısındığını" belirtti.

Newnaha, Çarşamba günü Temsilciler Meclisi'nde oylama yapılmasını bekliyor ve hükümetin Cuma gününe kadar yeniden açılacağını öngörüyor. Ancak prosedürel gecikmelerin hala ortaya çıkabileceği konusunda uyarıda bulundu.