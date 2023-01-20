ABD ikinci el konut satışları beklentinin altında düştü

ABD'de ikinci el konut satışları düşmeye devam ediyor. Mortgage faiz oranlarındaki artışın etkisi ile ikinci el konut satışları Aralık ayında mevsimsel etkilerden arındırılmış verilerle yüzde 1,5 düşerek 4,02 milyon oldu. NAR verilerine göre Aralık ayında ekonomistler 3,96 milyon konut satılmasını bekliyorlardı.

ABD'de ikinci el konut satışları son 11 aydır düşüyor ve bu da 1999'dan bu yana görülen en uzun süreli düşüş olarak kayıtlara geçti.

Aralık ayında ABD'nin kuzedoğu, güney ve ortabatı bölgelerinde satışlar azalırken, batıda değişim olmadı.